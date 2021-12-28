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Минэкономики прогнозирует рост экономики в 2022 году на 3,6%

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Минэкономики прогнозирует рост экономики в 2022 году на 3,6%

Министерство экономики Украины откорректировало прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 2022 год в сторону большей сдержанности — 3,6% против первоначального прогноза 3,8% в конце мая, сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко.

«В основном это связано с новыми вызовами в связи с продолжением коронавирусных ограничений. Министерство ожидало, что ограничения для экономики будут сняты раньше, но выявление новых случаев и очередные волны COVID-19 говорят о том, что предприятиям может понадобиться больше времени, чтобы адаптироваться к новым условиям», — пояснила Свириденко, отвечая на вопросы агентства «Интенрфакс-Украина».

По ее словам, прогноз инфляции остается неизменным. Глава Минэкономики напомнила, что Национальный банк Украины уже предпринял ряд мер, чтобы вернуть инфляцию в допустимые пределы. «Цель Нацбанка — это 5%, плюс-минус 1%. Соответственно, по его расчетам, уже во второй половине следующего года мы сможем добиться такого показателя», — указала первый вице-премьер.

Она отметила, что по итогам 2021 года у Украины будет самый высокий долларовый ВВП за всю историю — почти $200 млрд. «Когда президент пришел к власти, то долларовый ВВП страны составлял всего $131 млрд. По большому счету, в пяти лет каденции президента мы можем добиться роста ВВП почти вдвое», — заявила Свириденко.

Отвечая на вопрос о координации экономического блока правительства и Нацбанка, первый вице-премьер заявила, что задача координации экономической политики — обеспечение макроэкономической стабильности и интенсивный рост.

Как сообщалось, в 2020 году ВВП Украины снизился на 4% после четырех лет роста: в 2019 году — на 3,2%, годом ранее — на 3,4%, а в 2017 и 2016 гг. — соответственно на 2,5% и 2,4%. Перед этим был зафиксирован спад на 9,8% в 2015 году и на 6,6% — в 2014 году.

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Правительство Украины ожидало по итогам текущего года восстановления экономики на 4,1%, тогда как Нацбанк Украины в октябре ухудшил свой прогноз с 3,8% до 3,1%. Однако в центробанке отметили, что показатель может быть и ниже.

По оценкам главы совета НБУ Богдана Данилишина, по итогам 9 месяцев этого года ВВП Украины увеличился на 2,2%.

ВВП
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