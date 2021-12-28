В Раду внесли законопроект о добровольном воинском учете для женщин

В Верховную Раду внесен законопроект о внесении изменений закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» (№ 6482).

Как сообщил депутат фракции «Слуга народа» Максим Бужанский, во вторник, 28 декабря, он «внёс в парламент законопроект № 6482 о том, что на воинский учёт женщины становятся только добровольно».

«Исключая медиков. Соавторами стали 58 депутатов от Слуги Народа и других фракций. Извините, дорогие женщины, всё, что могу сказать по поводу этой инициативы чиновников из Минобороны», — написал он в своем Telegram-канале.

Тексты законопроекта на сайте парламента пока не обнародован.