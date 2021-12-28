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В Украине улучшилась ситуация с запасами угля на ТЭС

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В Украине улучшилась ситуация с запасами угля на ТЭС

Запасы угля на теплоэлектростанциях генерирующих компаний благодаря системным поставкам начинают достигать уровня гарантированных запасов, сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«Мы видим системные поставки угля. На трех станциях баланс угля соответствует гарантированным запасам, даже несколько его превышает», — сказал Галущенко в ходе брифинга в Киеве во вторник, передает Интефакс-Украина.

По его словам, системное накопление угля происходит за счет его поставок морским путем.

«Тот план, который видели в начале месяца (получить 600 тыс. тонн импортного угля), мы его выполняем и придерживаемся», — отметил министр.

Он добавил, что всего в ноябре-декабре в Украину прибыло более 1 млн тонн импортного угля.

При этом он заяви об отсутствии в стране дефицита электроэнергии.

«Государство не имеет дефицита электроэнергии, и это не может быть основанием, чтобы не поставлять ресурс потребителям», — подчеркнул глава Минэнерго, при этом добавив, что никакие потребители не будут отключаться из-за нехватки электроэнергии.

Назвав единственной причиной отсутствия энергоснабжения проведение ремонта сетей, Галущенко заявил о недопустимости проведения плановых ремонтов в отопительный сезон. «Мы будем проводить коммуникацию с частными компаниями, чтобы такие ремонты прекратились», — сказал министр.

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По данным Минэнерго на 28 декабря 2021 года, фактические запасы угля превысили гарантированные на двух ТЭС — Запорожской ТЭС «ДТЭК Энерго» и Трипольской ТЭС ПАО «Центрэнерго». На ЗаТЭС они составляют 99,8 тыс. тонн при требовании к гарантированным запасам в 93 тыс. тонн, на Трипольской ТЭС — 64 тыс. тонн при 50,6 тыс. тонн. На Криворожской ТЭС «ДТЭК Энерго» фактические запасы почти достигли гарантированных — 30,6 тыс. тонн против 31 тыс. тонн.

уголь, ТЭС
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