В Украине в этом году почти нет гриппа

Циркуляция вирусов гриппа в Украине не наблюдается.
Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
«С 11 по 17 октября 2021 года в Украине ОРВИ, включая коронавирусную инфекцию, заболели 238 493 человека, из них 42,1% — дети в возрасте до 17 лет. Циркуляция вирусов гриппа не зарегистрирована», — говорится в сообщении.
Интенсивный показатель заболеваемости в Украине составляет 630,9 на 100 000 населения, что соответствует среднему уровню интенсивности эпидемического процесса.
Низкий уровень активности сохраняется в Киевской, Полтавской, Винницкой, Закарпатской и Львовской областях и в Киеве.
«В Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Луганской, Сумской, Волынской, Черкасской, Тернопольской и Херсонской областях превышение эпидемического порога свидетельствует о высоком уровне, а в Донецкой области — очень высоком уровне интенсивности эпидемического процесса», — сообщают в ЦОЗ.
Средний уровень интенсивности эпидемического процесса наблюдается в Ивано-Франковской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Хмельницкой, Харьковской, Черновицкой и Черниговской областях.
В учреждениях первичной медико-санитарной помощи зарегистрированы 88 пациентов, клиническое состояние которых подлежало определению случая гриппоподобного заболевания (ГПЗ), интенсивный показатель — 218,5 на 100 тысяч населения.
«С начала эпидемического сезона (с 4 до 17 октября) лабораторно обследован 41 человек, в 13 случаях получены положительные результаты на SARS-CoV-2 и в одном случае определены риновирусы», — отмечают в ЦОЗ.
В дозорных больницах за отчетную неделю зарегистрированы 318 случаев тяжелой острой респираторной инфекции (ТОРИ). Пропорциональный вклад ТОРИ к показателю госпитализации по всем причинам составляет 22,8%.
С начала эпидемического сезона в общей сложности лабораторно обследованы 59 пациентов с ТОРИ, получены 30,5% положительных результатов на вирусы респираторной группы инфекций.
«За неделю против гриппа вакцинировались 3 409 человек, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 6 895 человек, включая 2 981 — из групп медицинского и эпидемического риска», — отмечают в ЦОЗ.
Всего с начала эпидемического сезона переболели 1,3% населения страны, зарегистрированы 189 пациентов с гриппоподобными заболеваниями и 758 пациентов с ТОРИ. Летальные случаи вследствие гриппа за указанный период не зарегистрированы.
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