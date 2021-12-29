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Зеленский поговорил с Блинкеном, Байден поговорит с Путиным

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Зеленский поговорил с Блинкеном, Байден поговорит с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен в среду, 29 декабря, провели переговоры по вопросам урегулирования на Донбассе и контактов с Россией, сообщает пресс-служба Госдепа США.

«Госсекретарь Энтони Блинкен сегодня поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. Госсекретарь Блинкен подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом наращивания военной мощи России на границах Украины. Они обсудили усилия по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и предстоящие дипломатические контакты с Россией», — сообщил пресс-секретарь Нед Прайс.

«Провел телефонный разговор с госсекретарем Блинкеном. Договорились продолжить консультации для согласования позиций и координации дипломатических усилий для достижения мира. Получил заверения в полной поддержке флага Украины со стороны США в противодействии российской агрессии», — написал в свою очередь Зеленский в Twitter.

Также в США сообщили, что президент США Джо Байден планирует 30 декабря провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

По словам Хорн, Байден намерен «обсудить ряд вопросов, в том числе предстоящее дипломатическое взаимодействие с Россией».

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При этом телеканал утверждает со ссылкой на представителя администрации США, что разговор предложил президент РФ и Байден принял эту идею.

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Энтони Блинкен
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