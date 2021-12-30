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Что такое Bank ID и зачем его используют МФО?

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Что такое Bank ID и зачем его используют МФО?

Сервис микрокредитования востребован среди украинцев. Займ на карту — одна из самых распространенных услуг на финансовом рынке Украины. Микрофинансовые компании бьют рекорды по выданным кредитам, так как их сервис удобен в использовании для большинства пользователей. МФО — своеобразная разновидность необанков, у которых отсутствует физический офис, а все процессы обрабатываются и проходят виртуально. Например, подать заявку на кредит и получить деньги можно всего за несколько минут. Для этого необходимо пройти короткую регистрацию и дождаться ответа.

Многих пользователей, которые впервые обращаются в МФО, сбивает с толку такой шаг, как прохождение Bank ID. Это система, разработанная Национальным банком Украины на основе уже существующей технологии, которая практикуется в Канаде, Швеции, Эстонии, Финляндии и других странах мира. Bank ID позволяет идентифицировать клиента при помощи банка, услугами которого он пользуется. Это нужно для того, чтобы подтвердить личность клиента. На данный момент это одна из самых надежных и безопасных технологий. Кредитные компании с такой системой заботятся о том, чтобы нивелировать акт мошенничества со стороны третьих лиц, к которым могли попасть документы заемщика. Это означает, что в такой организации невозможно получить кредит на другого человека. Bank ID — своеобразный защитный фильтр и для заемщика. Ни одна мошенническая организация, которая выдает себя за кредитора, не станет подавать заявку на внедрение данной технологии, так как Bank ID — продукт Нацбанка. А НБУ — главный регулятор всех финансовых компаний Украины, который занимается лицензированием и контролем банков и МФО.

Как взять займ на карту в онлайн-режиме?

  1. Перейти на сайт выбранной компании или скачать мобильное приложение.
  2. Выбрать необходимые параметры кредитования: сумму и сроки.
  3. Пройти короткую регистрацию и в процессе верифицироваться при помощи Bank ID. Для этого нужно выбрать обслуживающий банк из списка предложенных, дать согласие на обработку информации и продолжить регистрацию.
  4. Отправить анкету и подождать решение.
  5. Получить перевод на карту после одобрение.

Важно. Поскольку деньги переводят на личный счет клиента, карта должна принадлежать ему. Нельзя получить онлайн кредит на карту другого человека: родственника, друга или однофамильца.

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