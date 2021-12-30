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ВАКС арестовал в ФРГ конюшню и другое имущество экс-депутата Онищенко

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ВАКС арестовал в ФРГ конюшню и другое имущество экс-депутата Онищенко

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) наложил арест на компанию бывшего депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которой принадлежит недвижимое имущество в Германии, в том числе конюшня, казино и земельные участки. Соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

Арест наложен на корпоративные права компании Gut Einhaus Liegenschafts GmbH в размере 11% ее уставного капитала, принадлежащих компании Онищенко Ostexpert Limited. Таким образом, арестованы 16 земельных участков, конюшня, манеж, прачечная, казино, офисные помещения. Это имущество бывшего парламентария расположено в коммуне Херцлаке в федеральной земле Нижняя Саксония. По мнению прокурора, оно было получено в результате совершения преступлений.

В июле 2016 года генпрокуратура сообщила, что в январе 2013 года Онищенко при участии своего адвоката Валерия Постного создал преступную организацию для того, чтобы завладеть чужим имуществом в особо крупном размере. Тогда речь шла о злоупотреблениях при реализации газа, добытого при участии компании «Укргаздобыча». Рада сняла неприкосновенность с Онищенко, дала согласие на его задержание и арест. Однако депутат успел выехать из Украины и не возвращался на родину. Специализированная антикоррупционная прокуратура передала обвинительный акт по «газовому делу» Онищенко в Соломенский райсуд Киева 18 февраля 2019 года. В сентябре оно было направлено в ВАКС, который слушал дело заочно.

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В конце сентября 2019 года Онищенко объявил о намерении вернуться в Украину и об отказе от политического убежища в Испании. Спустя полтора месяца руководство Национального антикоррупционного бюро заявило, что бывшего депутата Рады вернут на родину принудительно. В начале декабря СМИ сообщили о задержании Онищенко в Германии. 27 мая 2020 года Онищенко вышел из следственного изолятора согласно решению суда Ольденбурга, отказавшего в экстрадиции. В суде посчитали, что Киев не предоставил гарантий безопасности Онищенко в Украине.

Александр Онищенко, ВАКС
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