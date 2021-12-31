Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).

Согласно CIT, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.

Самые крупные места сосредоточения российских сил — Клинцы́ и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.

Помимо уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне «Постоялые Дворы» в Курской области.

Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).

Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.

Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 30 декабря, что в настоящее время Российская Федерация физически не может совершить большое вторжение на территорию Украины.