Россия продолжает перебрасывать войска к границе с Украиной. Увеличиваются уже выявленные лагеря, возникают новые, а состав техники расширяется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные исследователей Conflict Intelligence Team (CIT).
Согласно CIT, наиболее активная переброска войск за последний месяц наблюдалась в областях к северо-востоку от украинской границы — в регионы, которые не граничат с неподконтрольными Украине территориями Донецкой и Луганской областей.
Самые крупные места сосредоточения российских сил — Клинцы́ и Климово Брянской области, менее чем в 50 километрах и 10 километров от границы с Украиной соответственно.
Помимо уже выявленных ранее мест скопления техники, исследователи выявили как минимум одно новое: на полигоне «Постоялые Дворы» в Курской области.
Кроме того, отмечается расширение стоянок техники в районе Валуек Белгородской области (10 километров от границы Украиной).
Также продолжается наращивание военного присутствия России и в оккупированном Крыму.
Отметим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил 30 декабря, что в настоящее время Российская Федерация физически не может совершить большое вторжение на территорию Украины.
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