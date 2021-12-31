Германия возглавит группу послов G7 в Украине

Посольство Германии в Украине возглавит группу послов G7 в Украине в 2022 году.
«Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине», — говорится в сообщении на странице послом G7 в Украине в пятницу.
Как сообщалось, в январе 2021г. Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016