Германия возглавит группу послов G7 в Украине

Посольство Германии в Украине возглавит группу послов G7 в Украине в 2022 году.

«Сегодня последний день председательства посольства Великобритании в Украине в группе послов G7 в Украине. Для нас было честью и привилегией возглавить эту группу в поддержку амбициозного плана реформ в Украине. Завтра мы передаем эстафету послу Анке Фельдгузен и команде посольства Германии в Украине», — говорится в сообщении на странице послом G7 в Украине в пятницу.

Как сообщалось, в январе 2021г. Великобритания возглавила группу послов стран G7 по поддержке Украины.