Минцифры сможет блокировать платежи по программе «еПоддержка»

Кабинет министров уполномочил Министерство цифровой трансформации Украины блокировать платежи по программе «еПоддержка» в случае нарушения условий программы.
«В случае получения информации, в том числе от правоохранительных органов, о нарушении субъектом хозяйствования условий, определенных этим Порядком, Минцифры блокирует участие в программе „еПоддержка“ таких субъектов хозяйствования», — указано в постановлении Кабмина.
Как сообщалось, согласно принятым изменениям в госбюджет-2021, каждый украинец, получивший две вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений. Позже к этому списку были добавлены еще книги.
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