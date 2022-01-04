В США собираются ввести санкции против «Северного потока-2»

В Республиканской партии США уверены в том, что сенат примет законопроект о санкциях в отношении газопровода «Северный поток-2», пишет издание Politico со ссылкой на собственный источник.

«Мы подавляющим большинством победим в этом голосовании», — цитирует издание неназванного старшего помощника одного из сенаторов-республиканцев.

Politico напоминает, что для принятия законопроекта, который внес республиканец Тед Круз, нужны 60 голосов, и, следовательно, поддержка как минимум десяти демократов. В палате заседают 100 сенаторов: 50 от Республиканской партии и 50 от Демократической.

Издание подтверждает, что сенаторы проголосуют по законопроекту о санкциях до 14 января. Документ предусматривает вступление в силу санкций в течение 15 дней после окончательного утверждения закона. При этом если президент откажется вводить санкции, то, согласно положениям документа, это может сделать Конгресс.

Согласно принятой в США процедуре, после утверждения сенатом законопроект поступит в палату представителей, а затем — на подпись президенту, после чего обретет силу закона.

О том, что сенат рассмотрит законопроект Круза о санкциях против «Северного потока-2» до 14 января, заявлял в декабре лидер демократов в палате Чак Шумер. Вопрос о голосовании стал предметом торга между двумя партиями: как сообщало издание Hill, демократы согласились рассмотреть инициативу Круза в обмен на его отказ от блокирования кандидатур для назначения на 32 правительственные должности.