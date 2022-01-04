Греция договорилась с «Газпромом» о цене на природный газ

Греческая газовая компания DEPA Commerce заключила соглашение с «Газпромом» о цене на поставляемый природный газ. Об этом пишет во вторник газета Naftemboriki со ссылкой на сообщение DEPA.

По ее информации, благополучно завершились многомесячные переговоры между DEPA и «Газпромом» об условиях ценообразования на российский природный газ в 2022 году, а также в последующие годы — до 2026 года (когда истекает соответствующий контракт), поскольку компании достигли соглашения с выгодными условиями для греческого рынка. Согласно соответствующему заявлению DEPA, «новое соглашение, которое становится частью существующего контракта с „Газпромом“ на период до 2026 года, обеспечивает очень конкурентоспособную цену для нашей страны с 2022 года и далее по сравнению с уровнями, на которых цены на природный газ колеблются в настоящее время в нашем регионе и в Европе в целом», пишет издание. Компания отмечает, что «соглашение регулирует и другие вопросы, помимо цены на газ, на условиях, которые делают этот контракт еще более привлекательным на ближайшие годы».

Согласно имеющейся информации, формула ценообразования на 2022 год будет определяться на 80% индексом TTF (на основе цен на спотовые поставки газа в голландском хабе) и на 20% индексом нефти. Сторона «Газпрома» изначально придерживалась модели ценообразования, основанной исключительно на индексе TTF (что привело бы к значительному росту стоимости поставок, учитывая скачок этого индекса), но DEPA удалось улучшить формулу. Греческой компании также удалось не сокращать контрактные объемы российского газа до истечения срока контракта с «Газпромом». Таким образом, до 2026 года DEPA продолжит получать 2 млрд куб. м газа в год.