Войти
Трамп назвал Twitter позором демократии
резонанс
Трамп назвал Twitter позором демократии
Зеленский заявил об особом характере отношений с США
дружба народов
Зеленский заявил об особом характере отношений с США

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Германия так и не разблокировала поставки оружия Украине

364
Германия так и не разблокировала поставки оружия Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что у Украины пока нету четких сигналов от Германии относительно разблокирования возможности покупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

«Это зависит от Германии. Сформировано новое правительство Германии. Пока у нас нет четких сигналов от канцлера и министра обороны относительно разблокирования этой ситуации. Возможно, и не время фокусироваться на этом вопросе в условиях нагнетания и концентрации военного присутствия России на границе. Однако мы публично заявили, что эта ситуация несправедлива в отношении Украины. Конечно, будем вести переговоры», — сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, можно ли решить вопрос с блокированием возможности покупки оружия Украиной через Агентство НАТО.

По ее словам, данная проблема возникла в связи с двумя аспектами, в частности и политическом.

«Есть политическая позиция Германии и Нидерландов о том, что в условиях, когда в Украине идет военный конфликт с Россией, поставки любого стрелкового оружия или летального вооружения не считаются политически целесообразными. Есть необходимость вести переговоры по этому вопросу с этими странами на двустороннем уровне, а не в НАТО. Это действительно большой политический вызов для нас, и не очень приятная ситуация», — добавила она.

Второй аспект по ее мнению, состоит в том, что Украина вышли на новый уровень взаимодействия с НАТО, когда украинские структуры глубоко интегрируются в разные структуры НАТО.

«Это и расширение сотрудничества с Агентством по поддержке и поставке, и с Агентством по вопросам связи и информатизации. Мы провели переговоры по направлению в Украину целой команды специалистов по противодействию гибридным угрозам. Все эти решения нуждаются в консенсусе. Даже в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, когда мы говорим об определенных видах учений, согласование участия Украины тоже требует консенсуса», — констатировала вице-премьер.

Она подчеркнула, что развитие такого консенсуса должно происходить постоянно, на всех уровнях: будь то ее переговоры, будь то министр иностранных дел или министр обороны или министр или заместитель министра экономики.

«Это новая нормальность, в которую мы заходим. Иногда эти переговоры бывают неуспешными. Но у нас уже есть кейсы, когда с 3-4 раза все-таки это удавалось», — добавила вице-премьер.

Читайте также: Соглашение о «промышленном безвизе» с ЕС в 2022 году подписано не будет

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования покупки Украиной оружия в рамках переговоров.

оружие, ФРГ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 4 января 2022
Понедельник, 3 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016