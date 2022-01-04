Германия так и не разблокировала поставки оружия Украине

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что у Украины пока нету четких сигналов от Германии относительно разблокирования возможности покупки оружия через Агентство НАТО по поддержке и поставке.

«Это зависит от Германии. Сформировано новое правительство Германии. Пока у нас нет четких сигналов от канцлера и министра обороны относительно разблокирования этой ситуации. Возможно, и не время фокусироваться на этом вопросе в условиях нагнетания и концентрации военного присутствия России на границе. Однако мы публично заявили, что эта ситуация несправедлива в отношении Украины. Конечно, будем вести переговоры», — сказала Стефанишина в эксклюзивном интервью агентству «Интерфакс-Украина», отвечая на вопрос, можно ли решить вопрос с блокированием возможности покупки оружия Украиной через Агентство НАТО.

По ее словам, данная проблема возникла в связи с двумя аспектами, в частности и политическом.

«Есть политическая позиция Германии и Нидерландов о том, что в условиях, когда в Украине идет военный конфликт с Россией, поставки любого стрелкового оружия или летального вооружения не считаются политически целесообразными. Есть необходимость вести переговоры по этому вопросу с этими странами на двустороннем уровне, а не в НАТО. Это действительно большой политический вызов для нас, и не очень приятная ситуация», — добавила она.

Второй аспект по ее мнению, состоит в том, что Украина вышли на новый уровень взаимодействия с НАТО, когда украинские структуры глубоко интегрируются в разные структуры НАТО.

«Это и расширение сотрудничества с Агентством по поддержке и поставке, и с Агентством по вопросам связи и информатизации. Мы провели переговоры по направлению в Украину целой команды специалистов по противодействию гибридным угрозам. Все эти решения нуждаются в консенсусе. Даже в рамках статуса партнера с расширенными возможностями, когда мы говорим об определенных видах учений, согласование участия Украины тоже требует консенсуса», — констатировала вице-премьер.

Она подчеркнула, что развитие такого консенсуса должно происходить постоянно, на всех уровнях: будь то ее переговоры, будь то министр иностранных дел или министр обороны или министр или заместитель министра экономики.

«Это новая нормальность, в которую мы заходим. Иногда эти переговоры бывают неуспешными. Но у нас уже есть кейсы, когда с 3-4 раза все-таки это удавалось», — добавила вице-премьер.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica отметил, что Германия помешала поставкам по линии НАТО противодронных ружей и противоснайперских систем в Украину.

Позже министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Украина и Германия могут решить проблему блокирования покупки Украиной оружия в рамках переговоров.