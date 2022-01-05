Sony займется электромобилями

Японская Sony Corp. анонсировала создание нового подразделения, которое будет заниматься разработкой технологий для электромобилей, в ходе крупнейшей международной выставки потребительской электроники, робототехники и мобильных технологий CES-2022.

Ожидается, что новое подразделение, получившее название Sony Mobility, начнет работу весной 2022 года.

Кроме того, компания представила прототип второго электромобиля — им стал семиместный внедорожник VISION-S 02. В прошлом году, также на выставке CES, Sony показала свой первый концепт-кар — седан на электроприводе VISION-S 01.

Пока не ясно, будет ли Sony начинать массовое производство своих автомобилей, пишет MarketWatch. При этом глава компании Кэнъитиро Ёсида сказал, что японский производитель электроники «рассматривает возможность коммерческого запуска электромобилей Sony».