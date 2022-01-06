Порошенко обещает вернется в Украину 17 января

Пятый президент Украины, народный депутат и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко, который находится в Европе и подозревается украинскими правоохранителями в государственной измене и содействии терроризму, вернется в Украину 17 января.

«На следующей неделе — с 10 по 15 января — буду работать в Европе над защитой Украины от российской агрессии и поддержкой демократии в нашей стране... 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием», — цитирует Порошенко пресс-служба «Евросолидарности» в четверг.

Нардеп уточнил, что вернется не для того, чтобы «защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии».

Как сообщалось, 20 декабря ГБР уведомило Порошенко о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористическим организациям в рамках дела о преступной схеме поставок угля с временно оккупированных территорий. В связи с невозможностью вручения письменного уведомления о подозрении лично оно было направлено по месту жительства, регистрации, а также по месту работы.

Ранее в рамках этого же уголовного производства о подозрении были уведомлены народный депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.