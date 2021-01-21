Кабмин создаст Госкомиссию для расследования причин пожара в Харькове

Кабинет министров создаст государственную комиссию для выяснения причин пожара в доме престарелых в Харькове. Правительство собирается на внеочередное заседание.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
«Из-за страшного пожара в доме престарелых в Харькове созываем внеочередное заседание правительства. По поручению президента Украины будет создана Государственная комиссия во главе с министром развития общин и территорий, которая займется выяснением причин трагедии», — написал глава КМУ.
Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, сегодня в Харькове возник пожар в доме престарелых на улице Нижняя Гиевская. На месте пожара спасатели обнаружили тела 15 человек.
Генпрокурор Ирина Венедиктова уже назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.
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