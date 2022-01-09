РФ не пойдет на уступки по «гарантиям безопасности»

Россия не будет поддаваться на давление США и не пойдет на уступки по договорам о стратегической безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью «РИА Новости».

По его словам, «высока вероятность», что Россия столкнется с «нежеланием наших коллег из США и НАТО реально воспринимать то, что нам требуется». «Но мы под подавлением и в режиме угроз, которые постоянно формулируются в наш адрес западными участниками предстоящих контактов, не пойдем ни на какие уступки», — сказал Рябков. Идти на уступки в вопросах безопасности — действовать против своих интересов, считает дипломат.

Напомним, Министерство иностранных дел России в середине декабря 2021 года передало США и НАТО, а потом опубликовало проекты договоров о стратегической безопасности. Москва предлагала исключить расширение НАТО на восток, в частности не включать Украину в члены альянса. В документе также были предложения о запрете на размещение военных баз на территории бывшего СССР и размещение ядерного оружия за пределами национальной территории.