В Этический совет, который отбирает украинцам судей, включили Лавли Перинг, изгнанную из прокуратуры Латвии за неэтическое поведение, — депутат

В состав судебного Этического совета в Украине вошла экс-генпрокурор Латвии Лавли Перлинг, которая в свое время вошла в объединение «Правые», после чего была вынуждена уйти из Этического Совета в Латвии.

Об этом в своем Telegram-канале пишет народный депутат из фракции «Слуга народа» Максим Бужанский.

«В ноябре прошлого года Перлинг пополнила ряды созданного партией Isamaa объединения „Правые“. Действующий при прокуратуре совет по этике счел такой шаг неэтичным, поскольку подобная деятельность может поставить под сомнение независимость прокуратуры», — написал он.

Он считает, что Лавли Перлинг не имеет морального права занимать такую должность потому что на родине в Латвии лишилась такого же поста.

Напомним, Этический совет должен будет проверять членов Высшего Совета Правосудия в Украине.

В начале августа Зеленский подписал закон, который предусматривает создание Этического совета и службы дисциплинарных инспекторов ВСП.