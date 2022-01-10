Задержанного в Казахстане киргизского музыканта освободили

Гражданин Кыргызстана Викрам Рузахунов, которого сотрудники правоохранительных органов Казахстана задержали по подозрению в причастности к беспорядкам, освобожден из-под стражи. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
Отмечается, что Рузахунов освобожден и скоро должен прибыть в Бишкек.
По данным киргизского МВД, задержанный в Казахстане киргизский музыкант часто гастролировал в Алма-Ате. Накануне Нового года его пригласили в город для проведения концертных программ. Билет в Алма-Ату он приобрел 16 декабря 2021 года, а 2 января улетел в соседнюю страну. Рузахунов является исполнителем джазовой музыки, пианистом и одним из организаторов ежегодного международного музыкального фестиваля «Бишкек-джаз-весна». Кадры с признанием Рузахунова в участии в погромах в Алма-Ате опубликовали в воскресенье некоторые казахстанские СМИ. На видео заметны следы побоев на лице музыканта.
Его задержание вызвало негативную реакцию в социальных сетях Кыргызстана, пользователи требовали прекратить собирать гуманитарную помощь для казахстанцев и вернуть миротворцев. В Бишкеке возле посольства Казахстана прошел митинг с требованием освободить музыканта.
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