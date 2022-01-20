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Депутат ВР призывает расследовать информацию о фальшивых документах американского члена Этического совета

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Депутат ВР призывает расследовать информацию о фальшивых документах американского члена Этического совета

Информация о том, что членом Этического совета назначен человек, который может быть причастен к мошенничеству и использованию чужого номера социального страхования в США, требует немедленной реакции со стороны украинских органов.

Об этом заявила народный депутат Украины Антонина Славицкая, комментируя скандал с поддельным документом американского юриста Роберта Корди, назначенного в Украине в состав Этического совета, который должен проверять соответствие кандидатов на должность члена Высшего Совета Правосудия критериям профессиональной этики.

«Безусловно, я поддерживаю идею проведения всестороннего расследования по выявленным фактам. Нас неоднократно уверяли, что члены Этического совета, которые будут проверять действующих членов ВСП и кандидатов на этот пост, обладают безупречной деловую репутацией, и в том, что к последним отсутствуют какие-либо вопросы, касающиеся их добродетели. Но оказалось, что это не так», — заявила нардеп.

Она напомнила, что после обнародования информации о возможном совершении мошеннических действий членом Совета Робертом Корди она не была никем опровергнута — ни самим Корди, ни субъектами его выдвижения.

«Отсутствовали комментарии с их стороны относительно выявленных фактов, поэтому данные обстоятельства, на мой взгляд, должны быть проверены, а результаты проверки опубликованы», — подчеркнула депутат.

Она также ожидает реакции самого американского юриста Корди.

«По моему мнению, со стороны Роберта Корди или субъектов его назначения должна быть реакция относительно выявленных фактов. Замалчивание информации о его возможной причастности к мошенничеству и использованию номера социального страхования умершего человека, учитывая отсутствие публичного объяснения или комментария, — свидетельствует о наличии определенного умысла и ставит под вопрос его безупречной деловой репутации», — отметила Славицкая.

В то же время, по ее мнению, вопрос есть не только в Корди.

«Считаю, что вообще такая ситуация дискредитировала этот состав Этического совета, подорвала доверие общества к нему, а потому, он должен самораспуститься, и по меньшей мере нужно избрать новый», — заявила депутат.

Она напомнила, что лоббисты и сторонники модели Этического совета, где иностранные граждане обладают правом решающего голоса при принятии решений, всячески убеждали в безупречной репутации иностранных экспертов. Но как оказалось — это далеко не так.

«При таких обстоятельствах, кроме пустых слов, конечно, хотелось бы доказательств этой репутации в виде открытых деклараций, биографий и дипломов указанных лиц... Однако вопрос и в другом — в беспристрастности этих членов, поскольку они зависят от доноров, учитывая, что их финансирует USAID, а их помощниками являются получатели международной технической помощи, которых в обществе еще называют „грантоеды“, безусловно имеющие конфликты интересов и которые, убеждена, будут навязывать членам Этического совета искаженную и предвзятую точку зрения, равно как и лоббировать своих кандидатов на должности членов ВРП», — говорит депутат.

По ее мнению, иностранцы в принципе не должны иметь право решающего голоса при принятии решений в Украине.

«Если и говорить об участии иностранцев, то только в качестве наблюдателей, но ни в коем случае не в роли лиц, имеющих решающее слово в принятии решений при назначении в состав государственных институций, а особенно в конституционные органы, такие как Высший Совет Правосудия», - подчеркнула Антонина Славицкая.

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что американский юрист Роберт Корди, который назначен в Украине в состав Этического совета и будет проверять соответствие кандидатов на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели, использует в США чужой номер социального страхования (SSN). Документ принадлежит 35-летнему Деннису Белтонтейну, который жил в штате Иллинойс и скончался в 1977 году.

Использование чужого номера социального страхования является в США федеральным преступлением.

ВСП, Этический совет, Роберт Корди, Антонина Славицкая
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