Украинцы покупают все больше электромобилей, но в основном б.у.

Регистрации в Украине новых и подержанных электромобилей в 2021 году увеличились на 18,9% по сравнению с 2020 годом — до 8541 ед., в том числе на долю новых авто пришлось 14,2% регистраций против 8,9% годом ранее, сообщил Green Deal со ссылкой на Федерацию автопрома Украины (ФАУ).

«Год завершился на позитивной ноте. В декабре количество регистраций за месяц впервые превысило 900 ед., составив 928 легковых электромобилей — вдвое больше, чем год назад, и на 8% больше результата ноября», — отмечается в сообщении на сайте ФАУ в понедельник по итогам рынка электромобилей на основании данных МВД.

При этом тройка лидеров рынка осталась неизменной — Nissan, Tesla, Chevrolet, которые вместе удерживают 55% рынка.

Согласно приведенной статистике, лидер регистраций Nissan (доля рынка 26,1%) по итогам прошлого года смог показать небольшой прирост (на 1%, или на 26 авто) — до 2227 ед. (за 11 месяцев показывал падение на 1%).

В то же время регистрации Tesla (19,6% рынка) сократились на 16% — до 1670 ед., а Chevrolet (с долей рынка 9,4%) нарастил продажи на 54% — до 802 ед.

«Интересно, что почти все бренды нарастили продажи — кроме Tesla и Kia. В частности, Audi увеличила продажи вдвое, что позволило „ворваться“ в десятку лидеров на 7-е место», — отмечается в сообщении.

В рейтинге марок после тройки лидеров расположились Renault (прирост на 76% до 551 ед.), Volkswagen (на 80% до 550 ед.), Hyundai (на 43% до 363 ед.), Audi (до 334 ед.), Mercedes-Benz (на 28% до 236 ед) и Kia (-13% до 154 ед.)

В сообщении констатируется, что удержаться в ТОП-10 не смог Fiat, который в 2020 году занимал 4-е место, а в 2021-м — 12-е.

В структуре регистраций электромобилей по годам выпуска, согласно статистике, в прошлом году больше всего зарегистрировано автомобилей 2019 года выпуска — 1430 ед., далее следуют регистрации авто 2017 г.в. — 1323 ед, 2018 г.в. — 1169 ед,, 2021 года — 990 и 2020 г.в. — 948 ед.

ФАУ уточняет, что всего в 2021 году на рынке было представлено 200 моделей от 58 брендов.

Лидером рынка с большим отрывом остался Nissan Leaf (доля 24,6%), второе место у Tesla Model 3 (9,7%), а модель Chevrolet Bolt EV с долей 8,9% всех регистраций — третья по популярности (годом ранее третью позицию занимала Tesla Model S, переместившаяся на 4-е место в 2021 году).

Как сообщалось со ссылкой на данные ФАУ в 2020 году в Украине было зарегистрировано 7186 электромобилей — на 5 ед. больше, чем годом ранее, при этом больше всего регистрировались автомобили 2016 г.в.

В Украине с 2016 года не взимается ввозная пошлина на электромобили и до 2022 года продлено освобождение от уплаты НДС. Ставка акциза установлена на уровне EUR1 на 1 кВт/ч емкости электроаккумулятора.