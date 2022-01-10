Зеленский поздравил Кравчука с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил первого президента независимой Украины Леонида Кравчука с днем рождения.

«Леонид Макарович, вы очень хорошо знаете, что такое ценность каждый день. Поэтому желаю вам, чтобы каждый новый день придавал вам силы и вдохновлял на новые свершения. Желаю крепкого здоровья и скорейшего восстановления. Для меня всегда большая честь обратиться к вам за мудрым и уместным советом», — написал Зеленский на телеграмм-канале.

Как сообщалось, Кравчук в 2021 году перенес сложную операцию на сердце.