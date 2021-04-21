Кравчук считает, что Зеленский поставил Путина в сложную ситуацию

Президент Украины Владимир Зеленский поставил в сложное положение президента России Владимира Путина своим предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса, считает первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук.

«У России есть трудности. На встрече политических советников лидеров „нормандской четверки“ (19 апреля — Ред.), когда обсуждались кластеры, Россия озвучила предложение провести переговоры на линии разграничения на Донбассе ... И Владимир Зеленский использовал это. Он сказал, что хочет идти дальше, и предложил Путину встретиться в любой точке украинского Донбасса. Теперь Путин поставлен в очень сложную ситуацию, потому что отказ будет означать, что он не поддерживает свою же, российскую, позицию», — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» в среду.

При этом он отметил, что «не знает, состоится ли в действительности такая встреча, поскольку Путин может отказаться от встречи с Зеленским непосредственно на территории Украины».

Кроме того, Кравчук заявил, что «сам готов встретиться с президентом России для обсуждения ситуации на Донбассе».

«Безусловно, хоть сегодня. Мне есть что сказать Путину. Мне есть с чем обратиться к кремлевским политикам, которые сегодня так истерически раздувают ненависть к Украине», — добавил он.