Столтенберг заявил о разногласиях между Россией и НАТО по Украине

Между Россией и НАТО остались разногласия по Украине и евробезопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Россия призвала НАТО отказаться от приема Украины, альянс ответил отказом идти на компромисс по расширению, сообщил генсек НАТО. По его словам, только Украина и 30 стран НАТО могут решать, станет ли наша страна членом альянса, РФ не имеет права вето.

В то же время он отметил, что члены НАТО не будут жалеть усилий для поиска политических путей для движения вперед.

«Союзники НАТО подчеркнули, что они приложат все усилия для поиска политических путей для движения вперед. Я также приветствую двусторонние консультации между США и РФ, равно как и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Все это — возможности для конструктивного взаимодействия во имя интересов безопасности Европы, которые не должны быть упущены», — отметил он.

НАТО и РФ намерены провести новые встречи, чтобы повысить транспарентность учений, уровень кибербезопасности, контроля над вооружениями, заявил он.

По его словам, НАТО считает неправдой, что расширение — это агрессивный акт, поскольку оно распространяет демократию.

Первая за два с половиной года встреча совета Россия — НАТО прошла сегодня в Брюсселе. Переговоры начались в 10 часов утра по местному времени и длились дольше запланированного — больше 4 часов. Встреча продолжила переговоры России и США по «гарантиям безопасности», которые состоялись 9-10 января в Женеве.

Завтра состоятся консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по «гарантиям безопасности». Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.