Канцлер ФРГ высказался за оживление нормандского формата

Германия хочет оживить работу «нормандского формата». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в среду в Бундестаге.

«Мы активно выступаем за то, чтобы оживить «нормандский формат», — сказал он, отметив, что Германия будет делать это и впредь.

Движение российских сил возле украинской границы, заявил Шольц, вызывает у него «серьезное беспокойство».