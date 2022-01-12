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Из-за превращения в Порошенко №2, запрета СМИ и репрессий против Медведчука голосов Юго-Востока Зеленскому больше не видать, – блогер

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Из-за превращения в Порошенко №2, запрета СМИ и репрессий против Медведчука голосов Юго-Востока Зеленскому больше не видать, – блогер

Президент Владимир Зеленский не просто превратился в «Порошенко № 2», но кое в чем оказался даже хуже своего предшественника. Поэтому Зеленскому больше не видать голосов жителей Юго-Востока Украины — а это значит, второго президентского срока у него не будет.

Так блогер, жительница Юго-Востока Светлана Иванько прокомментировала в Facebook решение Печерского районного суда города Киева, продлившего главе политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктору Медведчуку домашний арест еще на 2 месяца.

«Это, конечно, стыд и позор. Опять никаких доказательств, но судья Белоцерковец продлил срок домашнего ареста Медведчуку еще на 2 месяца», — написала блогер.

Иванько пояснила, что президент Владимир Зеленский неоднократно давал понять, что считает Медведчука своим главным политическим противником.

«В принципе, всем понятен ответ на известный вопрос cui prodest — „кому выгодно“. Очевидно, что это заказ власти. Президент Владимир Зеленский не скрывает, что считает Медведчука своим главным политическим противником. Отсюда и запрет телеканалов UkrLive и „Первый независимый“, связанных с ОПЗЖ. И репрессии против Медведчука, и санкции против его жены. Хотя, повторюсь, доказательств как не было, так и нет», — отметила Иванько, а также напомнила, что на Юго-Востоке миллионы украинцев поддержали Зеленского, только чтобы проголосовать против Порошенко.

«Но я сейчас не об этом. А о простых украинцах. О миллионах простых украинцев, которые голосовали за Зеленского, потому что были против Порошенко. У нас на Юго-Востоке рекордно много людей голосовали за Зеленского. Только чтобы не за Порошенко, опротивевшего своими истериками, бесконечным враньем и фальшивым пафосом», — сообщила автор публикации.

Но, получив власть, подчеркнула Иванько, Зеленский превратился в «Порошенко № 2», а кое в чем оказался даже хуже своего предшественника.

«И что мы получили в итоге? Зеленский, как только получил власть, сразу же перекрасился. Подписал закон о запрете русских школ. Повышает тарифы на услуги ЖКХ, которые сам же высмеивал во время выборов. Обещал мир на Донбассе — где мир? Там так же стреляют, как и при Порошенко. Как и при Порошенко, людей судят за лайки и репосты в соцсетях. Когда выступает — Зеленского не отличишь от Порошенко. Хотя Порошенко хватило ума самому не закрывать СМИ», — уточнила она.

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В связи с этим Иванько пришла к выводу, что из-за превращения в Порошенко № 2, запрета СМИ и репрессий против Медведчука голосов Юго-Востока Зеленскому больше не видать.

«В общем, Зеленский превратился в „Порошенко № 2“. И кое в чем умудрился стать даже хуже Порошенко. Запрет СМИ, политические репрессии, превращение в „президента войны“. А раз так, то голосов Юго-Востока ему больше не видать. А это значит, что Зеленский второй раз президентом уже не станет. Да и слава Богу», — заключила блогер и жительница Юго-Востока Светлана Иванько.

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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