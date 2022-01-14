Войти
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
позиция
Шмыгаль рассчитывает в 2022 году победить коронавирус
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе
мирный процесс
Украина готова договариваться о прекращении конфликта на Донбассе

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Геннадий Москаль: Люди смотрят закрытые Зеленским телеканалы в YouTube, как мы раньше слушали «Голос Америки» и «Радио Свободу»

433
Геннадий Москаль: Люди смотрят закрытые Зеленским телеканалы в YouTube, как мы раньше слушали «Голос Америки» и «Радио Свободу»

Обоснований для обвинений против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в связи с угольным делом нет, как и не было обоснований для назначения ему домашнего ареста. Максимальная мера пресечения, которую в данной ситуации могли бы назначить, — это личное обязательство. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-депутат Верховной рады Украины Геннадий Москаль.

Политик подчеркнул, что все прекрасно видят, что дела против Медведчука и Порошенко чисто политические, в том числе и благодаря тому, что, несмотря на ограниченное вещание, на интернет-площадках закрытые Президентом телеканалы продолжают правдиво освещать данную тему.

«У Зеленского сегодня враги — Медведчук, Порошенко, Ахметов. Он хочет их всех связать с углем. Но люди смотрят ваши каналы в YouTube, как мы, когда слушали „Голос Америки“, „Радио Свободу“, когда господин Шустер там был корреспондентом в Афганистане на стороне талибов. Чем больше власть будет загонять в тень СМИ, тем больше народ будет слушать то, что запретили. Ибо тем, что запретили, нечего терять и они говорят правду», — убежден Москаль.

Генерал-лейтенант милиции в отставке считает, что обвинения, предъявленные Медведчуку и Порошенко, абсурдны, так как предприятия, которые поставляли уголь, были зарегистрированы на подконтрольной территории, они платили все налоги и военный сбор.

«Мы помним тяжелые 2014-2015 гг., но проблем с электричеством не было. Медведчуку не за что было назначать домашний арест. Самое большее, что можно было назначить — личное обязательство прийти в ГБР или в суд по первому же вызову, и это все видят, в том числе на закрытых каналах, а закрытые они потому, что власть их боится», — уверен экс-парламентарий.

По мнению Москаля, беспорядки в Казахстане должны стать показательными для украинской власти, потому что после того, как был закрыт нефтепровод «Самара — Западное направление», цены на сжиженный газ в Украине резко поднялись и будут еще подниматься.

«Конфликт в Казахстане начался из-за того, что цены на сжиженный газ выросли с 3,5 до 7-ми. У нас был сжиженный газ по 7 грн, а после ликвидации так называемой „трубы Медведчука“, которая поставляла и для вооруженных сил, и для „Укрзализници“ и для других, дизтопливо, сжиженный газ и бензин, цены резко выросли. Кабмин взялся за государственное регулирование, и, что он удержал? Посмотрите, на заправках цены поднимаются и сегодня, и будут подниматься. Мы возвращаемся в последние годы Советского Союза и в 91-92, первые годы независимости Украины», — сказал политик.

Резюмируя вышесказанное, Геннадий Москаль отметил, что на счету действующей власти уже столько нарушений Конституции и Уголовного кодекса, что хватит на пожизненное заключение.

«Мне слабо верится, что народ еще раз поверит в эти глупости и эту Зе-команду, это зеленое „чмо“. Они уже совершили столько преступлений, что не хватает статей Уголовного кодекса Украины. Если будут судить Зеленского, то он будет сидеть пожизненно в местах лишения свободы», — сказал генерал-лейтенант милиции в отставке.

Читайте также: Янукович подал уже второй иск в ОАСК против Верховной Рады

Напомним, в самом конце 2021 года Президент Украины своим указом ввел в действие очередные санкции СНБО в отношении телеканалов «Перший незалежний» и UkrLive, а также медиахолдинга «Новости», который был учрежден журналистами закрытых ранее Зеленским телеканалов — «112 Украина», NewsOne и ZIK. А 10 января 2022 года Печерский районный суд города Киева продлил до 10 месяцев меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

Общаясь с журналистами после очередного судебного заседания, лидер ОПЗЖ констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.

Геннадий Москаль, Виктор Медведчук, блокировка телеканалов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 января 2022
Четверг, 13 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Владимир Бойко
Владимир Бойко
журналист

Голова НАЗК ось-ось почне боротись з корупцією

Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016