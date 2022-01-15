Двух зятьев Назарбаева уволили с постов в крупных компаниях

Прекращены полномочия председателя правления АО «КазТрансОйл» Димаша Досанова и председателя правления АО «Национальная компания «QazaqGaz» Кайрата Шарипбаева. Об этом сообщается на сайте госфонда «Самрук-Казына».

Досанов является мужем младшей дочери Нурсултана Назарбаева - Алии, Шарипбаев, по данным некоторых СМИ, состоит в неофициальном браке со старшей дочерью первого президента Казахстана - Даригой.

В последний раз Нурсултан Назарбаев появлялся на публике 28 декабря 2021 года во время неформальной встречи лидеров стран-участниц СНГ в Санкт-Петербурге, а также на переговорах с Владимиром Путиным. Всё это время он сохраняет молчание, не комментируя ни массовые протесты в стране, ни введение сил ОДКБ, ни заявления президента Касым-Жомарта Токаева о грядущих масштабных реформах. Высокопоставленные казахстанские политики, а также государственные СМИ и телеканалы с начала протестов практически не упоминают имя первого президента и его родственников в своих заявлениях и релизах.