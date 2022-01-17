Самолет с Порошенко сел в «Жулянах»

Фото: Страна

Бывший президент и нынешний депутат Верховной Рады Петр Порошенко приземелился в киевском аэропорту им. Сикорского.

Порошенко вернулся в Украину на рейсовом самолете «Варшава — Киев». С ним на борту находятся члены фракции «Европейской солидарности», которые накануне вылетели к Порошенко, и супруга пятого президента.

Как сообщает «Страна» во время перелёта Порошенко практически все время сидел на своём месте.

После взлёта к Порошенко подошла главный редактор «Украинской Правды» Севгиль Мусаева и минут 30-40 общалась с ним, видимо записывала интервью.

Депутаты «Европейской Солидарности», которые также летят с Порошенко стали в проходе таким образом, что к Порошенко нельзя подойти или пройти рядом, они пропустили только Севгиль Мусаеву. Даже в туалет, который находился возле Порошенко сходить было нельзя. Кроме как самому Порошенко.

Тем временем под Жулянами идёт митинг сторонников Порошенко. люди пришли с государственными флагами, флагами с партийной символикой «Европейской солидарности», черно-красными знамёнами.

Встречающие держат самодельные плакаты, написанные на картоне от упаковочной тары «Стране нужен Порох», «Вернем Украине достоинство», «За нами правда, за нами победа», «We need democracy», «Руки прочь от Пороха», «Стоп репрессиям».

На площади перед терминалом прибытия аэропорта установлен большой экран, под которым — растяжка «Порох за Украину, мы за Пороха».

По периметру здания аэропорт охраняет полиция.