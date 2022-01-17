Токаев отправил в отставку племянника Назарбаева

Еще один родственник первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отправлен в отставку. Президент Касым-Жокарт Токаев подписал указ об освобождении от должности первого заместителя главы Комитета нацбезопасности генерал-лейтенанта Самата Абиша, который приходится Назарбаеву племянником. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте президента Казахстана.

Главу КНБ Карима Масимова Токаев уволил 6 января. На следующий день портал Orda.kz со ссылкой на источник сообщил, что Абиша уже арестовали, однако затем опровергл свою же новость, объяснив, что собеседник «ошибся».

В КНБ назвали материал «провокацией». 9 января Токаев освободил от должностей двух других заместителей главы ведомства, их вместе с Масимовым задержали по подозрению в госизмене.