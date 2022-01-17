Украинцы тратят «тысячу Зеленского» на книги и кино

За 4 недели действия программы «єПідтримка» украинцам уже выплатили почти 7 млрд грн, почти 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.
Об этом сообщает Минэкономики.
По видам расходов наиболее популярными стали:
В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.
Официально программа началась 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год — до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов.
«На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение „Дія“. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате. Механика, каким образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается», — добавили в ведомстве.
Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение «Дія».
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