Украинцы тратят «тысячу Зеленского» на книги и кино

За 4 недели действия программы «єПідтримка» украинцам уже выплатили почти 7 млрд грн, почти 1,5 млрд грн из полученных средств украинцы уже потратили.

Об этом сообщает Минэкономики.

По видам расходов наиболее популярными стали:

книжные магазины — 490 млн грн;

кинотеатры — 386 млн грн;

театры, концерты и развлекательные услуги — 188 млн. грн.

железнодорожные и авиа пассажирские перевозки — 180 млн грн;

спорт — 146 млн грн.

В министерстве напомнили, что со второй половины января 2022 года программа будет расширена — украинцы в возрасте от 60 лет будут иметь возможность потратить средства по программе на приобретение лекарств.

Официально программа началась 19 декабря 2021 года. Программа будет длиться год — до 18 декабря 2022 и будет реализовываться в несколько этапов.

«На первом этапе, получение средств будет происходить через приложение „Дія“. Это самый быстрый и простой способ. На втором этапе (II-III квартал 2022 года) будет предложен альтернативный офлайн-механизм, над которым сейчас работают. Люди, не имеющие смартфонов, смогут подать обращение на получение помощи в автономном формате. Механика, каким образом будут происходить выплаты, сейчас разрабатывается», — добавили в ведомстве.

Напомним, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинированный украинец получит от государства тысячу гривен через приложение «Дія».