Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.

Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: «Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать».

Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.

Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.

Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского — «Отвоевание»), что отсылает к исторической эпохе реконкисты — возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.

Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.