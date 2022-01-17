Кандидата в президенты Франции оштрафовали за разжигание расовой ненависти

Суд Парижа приговорил крайне правого кандидата в президенты Франции Эрика Земмура к штрафу в размере 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, сообщает телеканал BFMTV.
Земмура судили за его слова в эфире телеканала CNews в ноябре 2020 года. Во время дискуссии об изолированных несовершеннолетних мигрантах Земмур заявил: «Им нечего здесь делать, они воры, убийцы, насильники... Их нужно отправить обратно, они не должны даже приезжать».
Судебный процесс прошел в ноябре, прокуратура потребовала приговорить Земмура к выплате штрафа в размере 10 тысяч евро.
Позиция Земмура в отношении мигрантов и его высказывания неоднократно становились поводом для судебных исков.
Земмур 30 ноября официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции, которые пройдут в апреле 2022 года. Новый кандидат позиционирует себя сторонником правых политических взглядов, однако в общественном мнении Франции взгляды Земмура рассматриваются как крайне правые. Пятого декабря он объявил о создании собственного политического движения Reconquête (в переводе с французского — «Отвоевание»), что отсылает к исторической эпохе реконкисты — возвращения завоеванных мусульманами земель Пиренейского полуострова под власть христиан в VIII-XV веках.
Земмур известен жесткой позицией по вопросу иммиграции: в частности, он выступает за ремиграцию — принудительное возвращение мигрантов в страны их происхождения.
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