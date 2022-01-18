Украинский МИД ничего не знает про эвакуацию российских дипломатов

Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информации об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

«Министерство иностранных дел не получало от российской стороны информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений Российской Федерации из Украины. Посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников», — сказал Николенко агентству «Интерфакс-Украина» во вторник.

Он подчеркнул, что со своей стороны, МИД Украины на данный момент не планирует эвакуировать украинских дипломатов из РФ.

«На территории России функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске. Несмотря на сложные условия, наши дипломаты и консулы продолжают успешно выполнять возложенные на них задачи, прежде всего, защищать интересы украинских граждан в России», — рассказал спикер МИД.

Ранее издание The New York Times сообщило со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины, Россия в начале января стала эвакуировать из Украины семьи своих дипломатов.

По информации издания, 5 января 18 человек, в основном дети и жены послов, на автобусах отправились в Москву. В последующие дни еще около 30 человек покинули Киев и Львов. Дипломаты в двух других консульствах получили распоряжение готовиться к отъезду, отмечает газета.

«Мы располагаем информацией о том, что власти России планировали эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января», — также приводит издание слова американского чиновника.

В ответ на просьбу прокомментировать публикацию газеты, в МИД РФ сказали: «Посольство России в Киеве работает в штатном режиме».