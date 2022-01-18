В Беларусь начинают прибывать подразделения российской армии

Ожидается прибытие новых подразделений Вооруженных сил России в Беларусь на учения, сообщили в Минобороны Беларуси во вторник.
«В соответствии с утвержденным замыслом проверки сил реагирования Союзного государства на территорию Республики Беларусь начали прибывать подразделения из состава Вооруженных Сил Российской Федерации», — говорится в сообщении военного ведомства республики.
«Учитывая тот факт, что проверка является внезапной, прибытие войск будет осуществляться на протяжении всего первого этапа», — сообщили в Минобороны Белоруссии.
Ведомство опубликовало кадры прибытия в Беларусь железнодорожного эшелона с российской военной техникой.
«На данном этапе участникам проверки предстоит осуществить разгрузку и выдвинуться в район выполнения задач», — говорится в сообщении белорусского министерства.
Учение «Союзная решимость- 2022» пройдет с 10 по 20 февраля, до 9 февраля будет проведена передислокация войск и создание группировок, сообщили белорусские военные во вторник.
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