В Германии коронавирус поставил новый рекорд, но смертность снижается

В Германии зафиксирован новый пик распространения коронавируса. Коэффициент заражаемости SARS-CoV-2 в ФРГ по данным на утро вторника, 18 января, повысился до 553,2 на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). Только накануне этот показатель составлял 528,2, а неделей ранее — 387,9.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 74 405 новых случаев инфицирования коронавирусом (неделей ранее — 45 690). За все время пандемии в Германии, по официальным данным, SARS-CoV-2 заразились уже 8 074 527 человек. Реальное количество заражений, однако, должно быть значительно выше, поскольку многие случаи остаются нераспознанными.

В то же время смертность от ковида в Германии снижается. За минувшие сутки в стране зарегистрировано 193 летальных исхода. Неделей ранее их было 322. За все время пандемии жертвами ковида в ФРГ стали уже 115 842 человека.

Снизился и коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии в немецких клиниках — один из важнейших показателей, на основании которых в Германии ужесточаются или ослабляются антикоронавирусные ограничения.

Согласно последним данным, этот коэффициент снизился до 3,14 на сто тысяч населения. Только днем ранее он составлял 3,24.