Билеты на ЧМ-2022 в Катаре сделали рекордно дешёвыми

Стоимость наиболее дешевой категории билетов на матчи чемпионата мира по футболу в Катаре будет самой низкой в истории турниров с 1986 года, когда первенство планеты прошло в Мексике, сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
ФИФА в среду объявила о старте приема заявок на билеты на матчи чемпионата мира. Первый этап продаж продлится до 8 февраля. Билеты четвертой категории, которые доступны только для граждан Катара, будут стоить менее $11.
Как отмечает Times, билеты третьей категории, самые дешевые из доступных для жителей других стран, будут стоить по $70, в то время как на чемпионате мира-2018 в России они стоили по $105.
Ранее организаторов чемпионата мира в Катаре неоднократно критиковали за то, что большинство рабочих и мигрантов, которые строят стадионы и объекты инфраструктуры, не смогут сами посетить матчи, так как билеты им будут явно не по карману.
На чемпионате мира-1986 в Мексике самые дешевые билеты стоили $3, тогда это был эквивалент оплаты полного дня для простых мексиканских рабочих.
Согласно релизу, ФИФА намерен провести еще один этап продаж до жеребьевки финальной части чемпионата мира, которая пройдет 1 апреля. Другие этапы продаж будут уже после жеребьевки.
Матчи финальной части чемпионата мира в Катаре пройдут с 21 ноября по 18 декабря.
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