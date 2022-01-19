Великобритания поставила Украине несколько тысяч противотанковых управляемых ракет

Правительство Великобритании поставило несколько тысяч противотанковых управляемых ракет Украине в условиях серьезной вероятности российского вторжения. Об этом в среду сообщил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
«Мы отправили тысячи противотанковых управляемых ракет украинским вооруженным силам», — сказал он в интервью радиостанции Эл-би-си, отметив, что Украина сталкивается с экзистенциальной угрозой со стороны России.
Издание The Guardian пишет, что поставленное вооружение, скорее всего, будет ручным легким противотанковым оружием нового поколения с дальностью стрельбы в несколько сотен метров, предназначенным для борьбы с тяжелой танковой армией России.
Они обладают аналогичными возможностями, но не настолько мощны, как противотанковые ракеты Javelin, поставляемые США в Украину с 2018 года. Теоретически более легкое вооружение может вывести из строя танк, ударив по нему сверху.
The Times пишет, что Британия посылает Украине легкое противотанковое оружие следующего поколения (NLAW), которое может уничтожить танк на расстоянии 800 метров и пробить броню толщиной более 500 мм.
Оружие весом 12,5 кг, которое использовалось против талибов в Афганистане, стреляет с плеча и способно уничтожить танк одним выстрелом. Его можно развернуть за пять секунд.
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