Amazon представил тизер своего сериала по «Властелину колец»

Amazon представил в среду первый тизер своего сериала по вселенной «Властелина колец». Проект, выход которого запланирован 2 сентября, получил название «Властелин колец: Кольца власти» (The Lord of the Rings: The Rings of Power).
В тизере можно услышать рассказ о происхождении 20 колец власти, которые получили представители разных народов, населяющих Средиземье. Как сообщалось ранее, новый сериал, который уже продлили на второй сезон, сфокусируется на событиях, предшествующих оригинальной трилогии, снятой Питером Джексоном. При этом представители Amazon Prime держат в секрете основные сюжетные линии сериала.
Новые серии будут публиковаться каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video, доступной зрителям из более чем 240 стран.
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