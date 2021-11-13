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Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером

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Режиссер «Властелина колец» стал миллиардером

Режиссер и продюсер Питер Джексон стал миллиардером благодаря продаже студии спецэффектов Weta Digital. Об этом пишет Forbes.

На этой неделе состоялась сделка по продаже студии. Ее купил разработчик видеоигр Unity Software. Сумма сделки составила $1,6 млрд. «По консервативной оценке Forbes, сделка официально делает Джексона миллиардером», — пишет издание.

Forbes отмечает, что Джексону и его подруге Фрэн Уолш принадлежат 60% акций Weta Digital. По условиям сделки Unity Software заплатит акционерам Weta Digital $1 млрд наличными, а остальную сумму — в виде своих акций. По итогам сделки Джексон получит около $600 млн наличными и акции Unity Software на $375 млн, подсчитал Forbes.

Как отмечает издание, еще до сделки Джексон владел приличным состоянием. По данным источников Forbes, за каждый фильм трилогии «Властелин колец» Джексон получил по $10 млн авансом и как минимум 10% от кассовых сборов после выхода картин. Общая кассовая выручка трилогии во всем мире составила почти $3 млрд.

Затем, как пишет Forbes, гонорары Джексона выросли. За трилогию «Хоббита» режиссер мог получить по $20 млн авансом и 20% кассовых сборов. Кассовые сборы «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств» также составили $3 млрд.

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Джексон создал студию Weta Digital вместе с режиссером Ричардом Тейлором и продюсером Джейми Селкирком во время работы над фильмом «Небесные создания» в 1993 году. Широкую известность студия получила после выхода «Властелина колец»: именно она разрабатывала для него компьютерную графику, в том числе образ Голлума и сцены схваток главных героев. Также команда Weta Digital работала над визуальными эффектами для фильмов «Аватар», «Отряд самоубийц» и финального сезона «Игры престолов».

60-летний Джексон родился в Веллингтоне (Новая Зеландия). Срежиссировал и спродюсировал более 20 кинокартин. Является обладателем нескольких премий «Оскар», BAFTA, «Сатурн», а также одного «Золотого глобуса».

кино, Властелин колец, Питер Джексон
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