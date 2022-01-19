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Зеленский снова оказался между Порошенко и Медведчуком как между молотом и наковальней – Марунич о решении Печерского суда

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Зеленский снова оказался между Порошенко и Медведчуком как между молотом и наковальней – Марунич о решении Печерского суда

Настоящая причина обвинения в адрес Медведчука и Порошенко — это уход избирателей от Владимира Зеленского. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал решение Печерского районного суда г. Киева, отпустившего экс-президента Петра Порошенко под личное обязательство.

«Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. Как и год назад. И ради чего был весь этот цирк?» — написал эксперт.

Марунич возмутился тем, что суд отпустил Порошенко под личное обязательство, в то время как Медведчука отправили под домашний арест.

«Финита ля комедия! Печерский суд отпустил Порошенко под личное обязательство. Это по тому самому делу, по которому Медведчук получил домашний арест. А прокуроры вообще требовали взять под стражу и посадить в СИЗО. Однозначный провал Зеленского и Офиса президента. Извините, а зачем был нужен весь этот цирк с „подозрением“, побегом Порошенко и „бродячим цирком“ в Жулянах и под Печерским судом?» — возмутился эксперт.

Вместе с тем, Марунич обратил внимание, что Зеленскому так и не удалось решить проблему ухода избирателей из-за того, что после выборов он превратился в «Порошенко № 2».

"Но на самом деле это более глубокая проблема для Зеленского, чем просто судебный провал. Давайте вспомним, как после выборов Зеленский оказался между Порошенко/"Европейской солидарностью" и Медведчуком/ОПЗЖ, как между молотом и наковальней«, — подчеркнул эксперт.

«Как только Зеленский начал превращаться в „Порошенко № 2“ под националистическими лозунгами, начался уход избирателей. Жители Юго-Востока, а в широком смысле адекватные украинцы по всей стране начали уходить к идейно близким Медведчуку и Шарию. Или пополнять ряды неопределившихся и тех, кто не пойдет на выборы. С другой стороны, для националистического избирателя Зеленский и Ермак — чужие. Скоморохи и актеры, которые пытаются копировать Порошенко. Поэтому на поле Порошенко „зеленые“ так и не смогли зайти», — отметил автор.

Именно поэтому сегодня Зеленский снова оказался между «Европейской солидарностью» Порошенко и «Оппозиционной платформой — За жизнь» Медведчука как между молотом и наковальней.

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«Вот это и есть настоящая причина всех этих обвинений в „зраде“. А что по итогу? Запрет UkrLive и еще 5 телеканалов, домашний арест для Медведчука — все, избирателям Юго-Востока можно помахать руками! Они не будут голосовать за Зеленского и „слуг“. Националистический избиратель? Во-первых, националистического избирателя оттолкнула атака Офиса президента на Порошенко. Во-вторых, провал и в случае с Медведчуком, и в случае с Порошенко показал, что Зеленский & Co — это неудачники», — сделал вывод эксперт.

«Так что самый главный вывод по итогам решения Печерского суда — Зеленский снова оказался между ЕС и ОПЗЖ как между молотом и наковальней. И это день краха проекта „Зеленский“... Все, закончен бал. Тушите свечи», — заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.

Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
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