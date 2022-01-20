СБУ предотвратила диверсию в Донецкой области

Служба безопасности Украины в ходе оперативных действий в Донецкой области установила местонахождение вражеского тайника со средствами поражения, среди изъятого — противотанковые гранаты и взрывчатка, а также противопехотная мина производства РФ.
Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, боевой арсенал был скрыт в заброшенном колодце вблизи железнодорожного пути магистрального направления Мариуполь — Волноваха.
«По предварительным данным, замаскированный схрон в 2014 году обустроили боевики для диверсий на территории региона», — говорится в сообщении в Facebook.
Так, во время осмотра тайника правоохранители обнаружили: противотанковую мину, взрывчатое вещество, три реактивные противотанковые гранаты, противопехотную мину МОН-50, боеприпасы к гранатометам, восемь гранат Ф-1, три ящика с патронами к стрелковому оружию.
В настоящее время продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и лиц, причастных к ней.
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