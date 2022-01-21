В Германии за сутки коронавирусом заразились более 140 тысяч человек

В Германии коэффициент заражаемости коронавирусом достиг нового пикового значения — 706,3 случая на сто тысяч населения, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в пятницу, 21 января. Только накануне этот показатель составлял 638,8, а неделю тому назад — 470,6 случая на сто тысяч населения.

За минувшие сутки в стране также зарегистрировано 140 160 новых инфицированных (накануне — 133 536 и неделей ранее — 92 223). Суточные максимумы фиксируются в Германии уже восьмой день, а пиковые значение по заражаемости — третий день подряд.

В то же время смертность от коронавируса в ФРГ продолжает снижаться. За прошедшие 24 часа в Германии зарегистрировано 170 новых летальных исходов (днем ранее — 234). В целом за все время пандемии в ФРГ от коронавируса умерли уже 116 485 человек, число инфицированных достигло 8 460 546.

Коэффициент загруженности отделений интенсивной терапии — важнейший критерий при усилении или ослаблении антикоронавирусных ограничений в Германии — повысился до 3,56 на сто тысяч населения (накануне — 3,34).

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах полагает, что пик нынешней волны пандемии придется на середину февраля, когда в стране, возможно, будет ежедневно фиксироваться несколько сот тысяч новых случаев заражения.