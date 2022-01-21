Поклонскую могут лишить должности посла РФ в Кабо-Верде

Бывшая украинский прокурор и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества вместо работы послом РФ в Кабо-Верде. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, вопрос о назначении Поклонской сейчас обсуждается.

В свою очередь, Поклонская в комментарии «РИА Новости» заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о дальнейшем трудоустройстве

19 января Поклонская сообщила, что из-за личных обстоятельств она отказалась от должности посла в Кабо-Верде.

О готовящемся назначении Поклонской послом в Кабо-Верде СМИ сообщили в августе 2021 года. Тогда сообщалось, что из-за не вполне системного поведения ее не хотели видеть ни в Госдуме, ни в администрации президента Путина, ни в «Единой России». В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом.

До назначения на должность посла России в Кабо-Верде Поклонская с 2014 по 2016 год была прокурором аннексированного Крыма, затем депутатом Госдумы VII созыва. В Украине против Поклонской заведено несколько уголовных дел в связи с аннексией полуострова в 2014 году.