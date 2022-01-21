Поклонскую могут лишить должности посла РФ в Кабо-Верде

Бывшая украинский прокурор и экс-депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества вместо работы послом РФ в Кабо-Верде. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, вопрос о назначении Поклонской сейчас обсуждается.
В свою очередь, Поклонская в комментарии «РИА Новости» заявила, что пока преждевременно комментировать вопрос о дальнейшем трудоустройстве
19 января Поклонская сообщила, что из-за личных обстоятельств она отказалась от должности посла в Кабо-Верде.
О готовящемся назначении Поклонской послом в Кабо-Верде СМИ сообщили в августе 2021 года. Тогда сообщалось, что из-за не вполне системного поведения ее не хотели видеть ни в Госдуме, ни в администрации президента Путина, ни в «Единой России». В середине октября президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом.
До назначения на должность посла России в Кабо-Верде Поклонская с 2014 по 2016 год была прокурором аннексированного Крыма, затем депутатом Госдумы VII созыва. В Украине против Поклонской заведено несколько уголовных дел в связи с аннексией полуострова в 2014 году.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016