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Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
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Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения

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Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России должны быть введены в ближайшее время, до возможного начала масштабной военной агрессии.

«Сегодня наши партнеры говорят, что завтра может начаться война, если будет мощная эскалация с российской стороны, и тогда будут применены мощные санкции. Но если мы говорим о санкционной политике и вероятности эскалации, то вопрос, почему вы не вводите санкции сейчас, а ждете эскалации? ... Как страна, которая строит мощную экономику и проводит реформы, я поддерживаю введение санкций сейчас. Я спросил одного лидера: «Почему вы поддерживаете санкции против России в случае вторжения в Украину? Зачем вам санкции после того, как мы потеряем всю территорию Украины?», — заявил Зеленский в интервью The Washington Post, обнародованном в четверг.

При этом он отметил, что с большой вероятностью санкции, введенные после начала военных действий, не сдержат дальнейшую агрессию России.

«Санкции считаются превентивным инструментом, поскольку их можно применить, а затем отменить. Если будет вторжение России, вы введете мощные санкции после того, как мы, возможно, уже потеряем часть территорий? Когда вы введете санкции, что будет делать Россия? ...на вас посмотрят и скажут: „Слушай, мы можем с этим справиться, мы можем продолжать, как было“. Я думаю, что это неправильно», — объяснил президент.

Зеленский также подчеркнул, что Украина готова к диалогу. Комментируя свою инициативу трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США, он указал, что просит у США оказать помощь в создании подходящего формата.

«Давайте вести диалог с Россией. Я прошу Соединенные Штаты помочь нам найти формат. Мы поддерживаем диалог; мы против войны», — отметил он.

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«Если мы собираемся защищаться от одной из самых могущественных армий в мире, то это будет война. И если это будет война, то это будет очень масштабная война, и все проиграют. Сотни тысяч жизней будут потеряны. Украина пострадает; Россия пострадает; пострадают соседние с Украиной европейские страны; а тех, кто дальше, коснется миграционный кризис. Для нас самое главное — сохранить нашу территорию», — добавил он.

Владимир Зеленский, отношения с Россией
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