Колтунович: Когда ОПЗЖ поднялись в рейтинге на первое место, начались политические репрессии против Медведчука

Когда партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поднялась в рейтинге выше «Слуги народа», начались политические репрессии против главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука, то же самое сейчас происходит в отношении Петра Порошенко. Об этом заявил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Колтунович в эфире телеканала «Ukrlive».

«В Европейской солидарности социология выше, чем у Слуг народа. Виктор Медведчук тоже это проходил. Как только кто-то поднимается в рейтинге выше партии Слуга народа, сразу совершаются политические репрессии, обыски, санкции. Все то, что происходило по отношению к главе политсовета партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктору Медведчуку, а также Тарасу Козаку. Против них применялись незаконные и неконституционные санкции, а это абсурд, потому что у нас есть правовое поле и соответствующее законодательство, чтобы его применять. Мы все это проходили по отношению к нам год назад. Слуги народа только так могут держаться на плаву — через политические преследования, показывая, будто они борются с несправедливостью, но на самом деле они убивают страну. Когда они оказывают давление на оппозицию, они действительно лишаются страны будущего, потому что в стране нет политической конкуренции, конкуренции идей», — подчеркнул Колтунович.

Напомним, 17 декабря после очередного судебного заседания председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на политическое преследование и фабрикацию против него уголовных производств, бежать из Украины никогда и никуда не будет.

«Скорее, убегут те, которым не подходит то, что я утверждаю и что делаю. И я уверен, я этого дождусь», — подчеркнул он.

Позже в этот же день стало известно, что бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко на глазах у всей страны сначала сбежал с русским матом от повестки в Государственном бюро расследований, а затем вообще улетел из страны якобы в «дипломатическое турне» по Турции, а затем Польшу.

Эта повестка была связана с тем же «делом об угольной госизмене», по которому проходят также глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук и экс-министр энергетики Владимир Демчишин, а также угольный бизнесмен Сергей Кузяра.

К слову, 21 декабря Петр Порошенко записал видеообращение, в котором акцентировал внимание на том, что до Нового года в страну не вернется.

Также ранее сообщалось, что западные социологи подвели политические итоги 2021 года в Украине. Так, по данным исследования, проведенного международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на протяжении 22-25 декабря 2021 года, в случае внеочередных парламентских выборов в новый состав украинского парламента прошло бы шесть партий, а наибольшее количество голосов получили бы «Слуга народа» и «Оппозиционная платформа — За жизнь».

При этом стоит добавить, что подавляющее большинство украинцев уверено, что президент Владимир Зеленский плохо справляется со своими обязанностями. В частности, так считают 68,6% опрошенных украинцев.