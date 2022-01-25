В Украину прибыл очередной самолет США с помощью для ВСУ

В международный аэропорт «Борисполь» во вторник, 25 января, прибыла новая партия технической помощи от США для Вооруженных сил Украины, сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Очередная доставка международной технической помощи США для ВСУ уже в Украине. Партию встречают коллеги из Минобороны и посольства США в международном аэропорту „Борисполь“. В пакете современное оборудование и боеприпасы оборонного назначения. Укрепляем обороноспособность!», — написала Маляр на своей странице в Facebook.

Также она поблагодарила американских партнеров за поддержку и практическую помощь.

«Вместе мы сильнее, а мир безопаснее!», — добавила замминистра.

Как сообщалось, 22 января в Украину поступила первая часть военной помощи от США. Груз включает около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы для защитников Украины на линии фронта.