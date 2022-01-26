В Казахстане покончил с собой топ-менеджер компании дочери Назарбаева

Управляющий директор казахстанской компании «Оператор РОП» Руслан Шамшиев покончил с собой, сообщает Informburo.kz со ссылкой на полицию. Полиция возбудила уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Компанию «Оператор РОП» связывают с дочерью Назарбаева Алией. Сегодня утром в Казахстане задержали главу компании Медета Кумаргалиева, а также вице-министра экологии Ахметжана Примкулова. Обоих подозревают в коррупции.

До январских событий в Казахстане «Оператор РОП» занимался утилизационным сбором в стране. Однако 11 января президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал работу компании и предложил передать ее функции госструктурам. 19 января соответствующий документ приняло правительство страны. Активы, созданные за счет средств утилизационного сбора, были переданы в собственность государства.