Правительство намерено разрешить платить «тысячей Зеленского» за коммунальные услуги

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что правительство намерено распространить программу «еПоддержка» на образовательные услуги для подростков и оплату коммунальных услуг.

«Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением к направлениям возможных расходов образовательные услуги. Также, по инициативе президента Владимира Зеленского, планируем расширить программу на коммунальные услуги», — сказал Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, на данный момент более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, а 1,7 млрд грн этой помощи уже израсходовано.