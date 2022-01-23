С понедельника украинцы старше 60 лет смогут использовать «тысячу Зеленского» для покупки лекарств

Вакцинированные украинцы старше 60 лет уже с понедельника, 24 января, смогут использовать средства, полученные в рамках программы «еПоддержка», на покупку лекарств, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«С 24 января вакцинированные люди от 60 лет смогут использовать средства программы „еПоддержка“ на покупку лекарств», — написал Шмыгаль в фейсбуке в воскресенье.
Он уточнил, что купить медикаменты можно будет в аптечных заведениях и в интернет-аптеках как по рецепту врача, так и без него.
Как сообщалось, 19 декабря 2021 года в полноценном режиме была запущена программа «еПоддержка», в рамках которой каждый украинец, получивший две дозы вакцины от COVID-19, сможет получить 1 тыс. грн на спорт, путешествия и посещение культурных учреждений или покупку книг.
Во втором-третьем кварталах 2022 года ожидается запуск альтернативного оффлайн-механизма для получения таких выплат для тех, у кого нет смартфона.
По данным Минэкономики, украинцы израсходовали почти 1,5 млрд грн выплат по 1 тыс. грн в рамках госпрограммы «еПоддержка», из них 490 млн грн израсходовали в книжных магазинах, сообщило Министерство экономики.
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