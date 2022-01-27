В Кремле позитивно оценили встречу представителей лидеров «нормандской четверки» в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивает итоги встречи политических советников лидеров «нормандской четверки» в Париже.

«Никто, собственно, не ожидал, да и не мог ожидать каких-то прорывных пониманий или действий от прошедшей встречи», — признал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Однако, на его взгляд, «весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер». «Хотя достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения», — отметил Песков.

«Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон — участников минског процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок», — добавил представитель Кремля.

«Но вместе с тем нет худа без добра, хорошо, что они пытаются найти единое понимание», — заключил он.

Очередная встреча политических советников лидеров «нормандской четверки», состоявшаяся в Париже 27 января, продолжалась восемь с половиной часов. По ее итогам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Москву, признал, что «похвастаться нечем». Следующие консультации, как ожидается, пройдут через две недели в Берлине.